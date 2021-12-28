Южно-Сахалинск, 28 декабря, 2021, 06:09 — ИА Регнум. На Сахалине поздним вечером 27 декабря загорелся пассажирский автобус. Сообщение о возгорании поступило в 22:48 по местному времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Wallspaper.ru Пожар

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К месту происшествия пожарный расчет в составе шести человек и одной единицы техники прибыл уже через две минуты. Горело заднее левое колесо автобуса. Пожар был потушен в считанные минуты.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее семи человек погибли при падении автобуса с обрыва в муниципалитете Сан-Луис на северо-западе Колумбии.