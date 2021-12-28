Москва, , 06:07 — REGNUM Во вторник, 28 декабря, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица, температура воздуха −8… −6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Пейзаж. 3 место. «Москвоская лодочка» — Работа Игоря Соболева © Фотоконкурс «Планета Москва»

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В ночь на 29 декабря в Москве также осадков не ожидается. Температура воздуха −15… −13 °C.

Ветер юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −10… −5 °C днём. Ночью — −17… −12 °C.

В среду, 29 декабря, днём в столице ожидается −11… −9 °C, по области −13… −8 °C. Облачно, местами небольшой снег, гололедица. Ночью в регионе ожидается −17… −12 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске сильные морозы оставили без водоснабжения несколько жилых домов.

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