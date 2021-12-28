Владивосток, , 06:11 — REGNUM Шесть регионов Дальнего Востока получат почти 5,5 млрд рублей на улучшение инфраструктуры.

ТОР Tramis.ru

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Средства выделены правительством РФ. Около 5,5 млрд рублей направят Чукотке, Якутии, Приморью, Забайкалью, Камчатке и Хабаровскому краю.

Планируется, что на эти деньги построят и реконструируют инфраструктуру территорий опережающего развития: новые здания в промышленных парках и автодороги, сети электро‑ и газоснабжения, инженерные коммуникации.

«Рассчитываем, что эти меры станут серьёзным стимулом для ускорения социально-экономического развития Дальнего Востока», — цитирует телеграм-канал «Правительство России» премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Как сообщало ИА REGNUM, на создание инфраструктуры ТОР «Надеждинская» в Приморье федеральное финансирование увеличат с 6 млрд до 33,6 млрд рублей