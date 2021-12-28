Омск, 28 декабря, 2021, 06:05 — ИА Регнум. Два автобуса столкнулись утром 28 декабря в Омске. По предварительным данным, в результате аварии пострадал пятилетний ребенок, сообщает пресс-служба управления ГИБДД России по Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что один из автобусов не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другой автобус. В результате ДТП пострадал ребенок, его состояние оценивается как не тяжелое. Отмечается, что в одном из автобусов находились шестеро пассажиров, в другом — двадцать. На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, они устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Новой Москве столкнулись шесть автомобилей. Из-за аварии было затруднено движение по Киевскому шоссе в сторону Московской кольцевой автодороги (МКАД). Сведений о пострадавших не поступало.