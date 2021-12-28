Благовещенск, , 06:02 — REGNUM В Амурской области появился новый тигр. Следы животного заметили охотники в Селемджинском районе. Это уже восьмая особь, обитающая в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря в областном управлении по охране животного мира.

Амурский тигр DavepapeBot

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Предположительно, хищник пришёл из Хабаровского края. Поменять место жительства его скорее всего вынудил высокий снежный покров — из-за него гибнут копытные и сложнее охотиться. Специалисты уверяют, что животное не представляет опасности и не приближается к населённым пунктам.

«Пока это восьмая особь, обитающая на территории Приамурья. Три самки — Санда, Амба, Елена, а также самец по кличке Шустрый, пришедший из Еврейской автономии, обосновались на юге области. Там же ранее были замечены следы ещё одной, неизвестной тигрицы. Ещё два тигра были замечены в Шимановском и Сковородинском районах», — отметили в охотуправлении.

Как сообщало ИА REGNUM, жители села Раздольное в ЕАО боятся выходить из дома из-за угрозы нападения тигра. Ночью 27 декабря хищник растерзал собаку. О возможном появлении животного в населённых пунктах Раздольное и Кирга людей предупредили сотрудники администрации Биробиджанского района.