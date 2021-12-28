Пекин, , 05:54 — REGNUM Новый этап программы по исследованию поверхности Луны в рамках перспектив совместного с Россией строительства научной станции на естественном спутнике Земли, одобрил Китай. Об этом 28 декабря сообщил замглавы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа агентству «Интерфакс».

Поверхность луны

У Яньхуа пояснил, что в течение следующих десяти лет на Луну будет направлено три миссии в рамках четвёртого этапа программы по подготовке к строительству научной станции на спутнике Земли совместно с Россией.

По плану, сначала на Южный полюс Луны, где предполагается строить российско-китайскую научную станцию, будет отправлена автоматическая межпланетная станция. Затем в тот же район будет направлен космический зонд, который соберёт образцы, собранные предыдущей миссией, и доставит их на Землю. Затем будет отправлена третья миссия, задачей которой будет развернуть на спутнике Земли базовую модель научной станции.

Напомним, дорожную карту строительства российско-китайской научной станции на Луне Россия и Китай представили в июне. Начало строительства запланировано на 2026 год, завершить его предполагается к 2035 году.

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