БДК «Минск» и «Королёв» вернулись в Балтийск из дальнего похода
Балтийск, Калининградская область, 28 декабря, 2021, 05:53 — ИА Регнум. На главную базу флота в Балтийске Калининградской области из дальнего похода 27 декабря вернулись большие десантные корабли (БДК) «Минск» и «Королёв» Балтийского флота (БФ) ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.
Поход российских кораблей проходил «в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России». В ходе его экипажами были проведены десятки различных учений, включая артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
Важнейшей задачей похода являлась демонстрация военно-морского Андреевского флага.
Моряков-балтийцев в родной гавани торжественно встречали представители командования флота и администрации Балтийска, родные и близкие. С успешным выполнением поставленных задач похода их от имени членов Военного совета флота поздравил командующий БФ вице-адмирал Виктор Лиина. Наиболее отличившимся членам экипажей были вручены ценные подарки.
Как сообщало ИА REGNUM, гвардейский корвет «Сообразительный» Балтийского флота провёл в море тактические учения по отражению ракетного удара с боевым пуском зенитной ракеты.