Балтийск, Калининградская область, 28 декабря, 2021, 05:53 — ИА Регнум. На главную базу флота в Балтийске Калининградской области из дальнего похода 27 декабря вернулись большие десантные корабли (БДК) «Минск» и «Королёв» Балтийского флота (БФ) ВМФ России. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru БДК «Королёв»

Поход российских кораблей проходил «в соответствии с планом боевой подготовки ВМФ России». В ходе его экипажами были проведены десятки различных учений, включая артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.

пресс-служба ЗВО «Экипажи БДК находились в походе более 1,5 месяцев, пронеся Андреевский флаг через Средиземное и Северное моря, а также Атлантический океан. Кораблями было пройдено свыше десяти тысяч морских миль, совершён заход в порт Тартус Сирийской Арабской республики».

Важнейшей задачей похода являлась демонстрация военно-морского Андреевского флага.

Моряков-балтийцев в родной гавани торжественно встречали представители командования флота и администрации Балтийска, родные и близкие. С успешным выполнением поставленных задач похода их от имени членов Военного совета флота поздравил командующий БФ вице-адмирал Виктор Лиина. Наиболее отличившимся членам экипажей были вручены ценные подарки.

Как сообщало ИА REGNUM, гвардейский корвет «Сообразительный» Балтийского флота провёл в море тактические учения по отражению ракетного удара с боевым пуском зенитной ракеты.