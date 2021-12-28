Москва, 28 декабря, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Люди, с момента начала карабахского конфликта вынужденные покинуть родные места, должны получить возможность туда вернуться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Mil.ru Беженцы. Нагорный Карабах

«Возвращение всех беженцев, конечно, очень большая проблема, но решать её нужно. И если люди готовы возвращаться и в Карабах, и в Азербайджан, и в Армению, то они должны получить права на возвращение домой. Другое дело, что этот вопрос используют в качестве манипуляций», — сказал эксперт.

Напомним, что с 1988 года зону межнационального конфликта покинули сотни тысяч армян и азербайджанцев.