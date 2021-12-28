Якутск, , 05:48 — REGNUM В 20 пунктах мониторинга температуры воздуха в Якутии столбик термометра опустился ниже 45 градусов мороза, при этом в десяти из них — 50−54 градуса ниже нуля. По прогнозу перед Новым годом в республике станет ещё холоднее, сообщает 28 декабря корреспондент ИА REGNUM на основании данных якутского УГМС.

Мороз Фото со страницы Леонида Гунина в Facebook

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В Якутске сохранится температура воздуха ниже — 41 градуса, к 31 декабря мороз усилится.

«Температура воздуха ночью — 46 — — 51°, днем — 43 — — 48°, на северо-востоке Якутии, в низинах ночью и днем — 52 — — 57°. На остальной территории пройдет слабый снег, на побережье Арктики местами порывистый ветер до 9−14 м/с, позёмки», — отмечается в прогнозе якутского УГМС на 29−30 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 декабря температура воздуха в Якутске составляла — 48 градусов. В связи с этим был объявлен актированный день для учеников 1−8 классов.