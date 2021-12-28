Сеул, , 05:37 — REGNUM Власти Южной Кореи отменят ограничения на продажу мочевины с 2022 года благодаря стабилизации поставок этого компонента из-за границы. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство финансов республики.

Южная Корея HeungSoon

По его данным, с 1 января 2022 года предприятия Южной Кореи смогут спокойно закупать мочевину без ограничений. При этом ведомство отмечает, что за прошедшие две недели среднее потребление этого компонента в день достигло 600 тыс. литров. Из-за границы в Южную Корею в среднем поступает до 500 тыс. литров мочевины ежедневно. Тем не менее южнокорейский минфин пытается договориться с Китаем о поставках дополнительных партий этого компонента во избежание возможного дефицита в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря глава южнокорейского минфина Хон Нам Ги выразил заинтересованность в закупке мочевины у России. Он также попросил российскую сторону обеспечить стабильные поставки этого компонента, несмотря на введение экспортных квот в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея заинтересована в закупках российского зерна и мочевины