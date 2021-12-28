Москва, , 05:34 — REGNUM Отменить новогодние праздники в связи с резким ростом смертности в стране, и взамен присоединить их к отпускам предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Соответствующее предложение политик выдвинул 27 декабря в беседе с РИА Новости.

Владимир Жириновский Ldpr.ru

Жириновский пояснил, что он и возглавляемая им партия выступают за сохранение общего числа выходных дней, утверждённых дня граждан страны. Но взамен новогодних каникул предлагается добавить гражданам к положенному отпуску ещё 15 дней.

Как пояснил политик, новогодние праздники — это период резкого скачка заболеваемости и смертности. Десять дней новогодних каникул, по мнению Жириновского, провоцируют граждан на бытовые преступления и пьянство и сопровождаются огромными потерями в экономике.

При этом лидер ДДПР отметил, что в новогодние праздники сложно заняться делами из-за перерыва в работе госучреждений, а уехать куда-то на отдых многим гражданам становится накладно из-за традиционного роста цен. Поэтому, по мнению Жириновского, лучше эти новогодние каникулы присоединить к отпуску граждан, чтобы они сами решали, как и в ка4кое время года их использовать.

Жириновский отметил, что если его предложение будет принято, то многие граждане смогут взять дополнительные выходные на майские праздники, либо сохранить себе новогодние каникулы, либо совершить дополнительную поездку на курорт летом. Политик добавил, что отдельным гражданам можно предложить добавлять себе один-два выходных дня каждую вторую неделю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер ЛДПР Жириновский заявил о слишком большом числе подкаблучников в России.

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