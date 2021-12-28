Красноярск, , 05:31 — REGNUM Во вторник, 28 декабря, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха −12… −8 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Администрация города Красноярска

В 09:15 на Театральной площади было — 13 °C, снег.

Ночью с 28 на 29 декабря ожидается до −9… −7 °C, облачно, без осадков.

Скорость южного ветра 1−3 м/с. Давление — 750 мм рт. ст.

В среду, 29 декабря, в Красноярске до −8… −6 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −11… −10 °C.

В четверг, 30 декабря, в Красноярске ожидается до −10… −8 °C днём и до −20… −16 °C ночью. Облачно, временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 28 декабря на юге Таймырского муниципального района (МР) местами ожидается сильный южный ветер на порывах до 17−22 м/с, низовая метель.

28−30 декабря в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске режим «чёрного неба» продлили с 19 часов (местное время) 27 декабря до 19 часов 29 декабря.

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