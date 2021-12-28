Москва, , 05:58 — REGNUM Проблема делимитации и демаркации границ для стран, вставших на путь экономической интеграции и вступления в ЕАЭС, потеряет свою актуальность и драматичность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции МИД России

«С евразийской интеграцией Азербайджана, Турции, Ирана и перспективой их вхождения в ЕАЭС вопрос границ будет закрыт как таковой. Ведь в ЕАЭС граница, по сути, означает формальность. И как политический фактор, и как экономический ЕАЭС — это единое пространство, единая экономика, шаги по дальнейшей интеграции. И поэтому здесь есть чёткий конкретный выход. Это евразийская интеграция, платформа «3+2» и, соответственно, снятие границы как таковой», — сказал эксперт.

Напомним, что платформа «3+2» создана пятью государствами (Россия, Турция, Иран + Армения, Азербайджан) для обеспечения стабильности и сотрудничества в Закавказье.