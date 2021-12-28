Пекин, , 05:20 — REGNUM Китай обнародовал два сокращенных негативных списка для иностранных инвестиций в рамках усилий по дальнейшему открытию экономики и содействию высококачественному экономическому развитию, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

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Согласно заявлению, опубликованному совместно Национальной комиссией по развитию и реформам и Министерством коммерции КНР, количество товаров, запрещенных для иностранных инвесторов, будет сокращено до 31 в версии негативного списка 2021 года с 33 в версии 2020 года.

Китай также обнародовал свой негативный список на 2021 год для иностранных инвестиций в пилотных зонах свободной торговли, сократив количество позиций с 30 до 27. Два новых негативных списка вступят в силу 1 января 2022 года.