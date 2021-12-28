Пекин, 28 декабря, 2021, 05:17 — ИА Регнум. В провинции Ганьсу на северо-западе Китая был открыт зарубежный склад столицы Узбекистана города Ташкента в целях содействия трансграничной торговле, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

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Склад общей площадью 9000 кубических метров расположен в центре таможенной логистики Международного сухопутного порта Ганьсу (Ланьчжоу). В основном он будет способствовать притоку товаров в Китай из Узбекистана.

Склад поможет сократить время доставки товаров примерно с 30 дней до трех или четырех дней и облегчит транспортировку большого количества товаров для компаний, по словам председателя правления компании-оператора склада Lanzhou International Land Port Investment Development Co., Ltd. Сунь Вэя.

В октябре этого года в Ташкенте был открыт зарубежный склад для провинции Ганьсу. Создание зарубежного склада поможет Ганьсу выйти на рынок Туркестана и облегчит торговлю и обмены между двумя сторонами, уверен Сунь.