Хабаровск, , 05:45 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки выдано 450 (452 — днём ранее) положительных тестов на COVID-19, выздоровели 533 пациента, скончались пять человек, как и накануне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» в мобильном пункте перед прививкой от COVID-19 Николай Хижняк © ИА REGNUM

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Для лечения больных COVID-19 развернуто 2747 коек, свободны — 654. На кислородной поддержке находится 1227 пациентов, на ИВЛ — 85.

Всего получают лечение 12 199 жителей края, в том числе 2093 стационарно.

На 28 декабря выдано 123 389 положительных тестов на COVID-19, 109 973 человек выздоровели, не справились с болезнью 1217.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 28 декабря в Приморском крае зарегистрировано 100 753 носителя коронавируса, не справились с болезнью 1533 человека (+4 за сутки).