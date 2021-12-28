Пекин, 28 декабря, 2021, 05:12 — ИА Регнум. Член Госсовета КНР и министр обороны Китая Вэй Фэнхэ провел переговоры по видеосвязи с министром обороны Японии Нобуо Киши по приглашению последнего, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

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Вэй сказал, что в следующем году исполняется 50 лет со дня нормализации китайско-японских дипломатических отношений. Обе стороны должны придерживаться важного консенсуса, достигнутого лидерами двух стран, укреплять стратегическое взаимное доверие, надлежащим образом разрешать конфликты и разногласия и добиваться взаимовыгодного сотрудничества, сказал он.

Оборонные ведомства Китая и Японии должны укреплять обмены на высоком уровне и практическое сотрудничество, совместно управлять рисками, предотвращать эскалацию конфликтов и постоянно расширять сотрудничество в области обороны, сказал Вэй.

Киши заявил, что Япония готова сотрудничать с Китаем для преодоления последствий пандемии COVID-19, укрепления стратегических коммуникаций и кризисного управления, а также прилагать совместные усилия для построения конструктивных и стабильных японо-китайских отношений.