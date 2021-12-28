Лондон, 28 декабря, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об отсутствии необходимости до конца года вводить в Англии новые коронавирусные ограничения, подобные введённым 26 декабря в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии. Об этом 26 декабря сообщает газета Times.

Gov.uk Борис Джонсон

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Издание отмечает, что решение о ненужности на данном этапе новых ограничений на территории, где проживает 84% населения Соединённого Королевства, Джонсон принял на основании последних данных о распространения штамма «Омикрон». Вместе с тем, премьер-министр призвал население «продолжать соблюдать осторожность».

За последние сутки в Великобритании зафиксировано 98,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. В предшествующие пять дней суточный уровень заражений держался выше 100 тыс., а 24 декабря достигал рекордного максимума в 122 тыс. На новый штамм «Омикрон» в стране приходится уже около 90% заражений.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 400 488 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3630 пациентов с COVID-19.