Москва, 28 декабря, 2021, 05:04 — ИА Регнум. Начало новой волны коронавируса, вызванной штаммом «Омикрон», назвал врач и телеведущий Александр Мясников 28 декабря в своём телеграм-канале.

(сс) Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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Мясников отметил, что волны заболеваемости COVID-19 в России и в Европе по какой-то причине «движутся в противофазе». Исходя из этого, врач пояснил, что если в Европе волна заболеваемости, вызванной штаммом «Омикрон», как предполагают европейские специалисты, продлится до середины января, то в России эта волна начнётся как раз в середине января.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению доктора Мясникова, переболевшие COVID-19 могут получить более сильную защиту от заражения штаммом коронавируса «Омикрон» после вакцинации.