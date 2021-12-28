Москва, , 05:56 — REGNUM В интересы Европейского союза не входит нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном и примирение в Карабахе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

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«Европейские страны не входят в число тех стран, которые будут заигтересованы в наступлении мира в Карабахе и в дальнейшем экономическом развитии этого региона. Они являются лишь актором раздражения и стороной, которая будет лишь накалять ситуацию и строить какие-то враждебные действия», — сказал политолог.