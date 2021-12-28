Владивосток, 28 декабря, 2021, 05:05 — ИА Регнум. В Приморье прошли курс вакцинации от коронавируса более 700 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Николай Хижняк ИА REGNUM Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак»

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Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 901 310 жителей Приморья, в том числе однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» — более 134 тыс. человек. Завершили иммунизацию 700 029 приморцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, повторно поставил прививку от COVID-119 глава Якутии Айсен Николаев. Он ревакцинировался «Спутником Лайт».