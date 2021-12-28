Хьюстон, США, , 04:54 — REGNUM Полиция американского штата Техас задержала в городе Гарланд 14-летнего несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве троих человек. Об этом заявил глава городской полиции Джефф Брайан на пресс-конференции.

Полиция U.S. Air Force Space Command

«Мы произвели задержание человека, который, как мы подозреваем, устроил стрельбу. Это 14-летний подросток», — заявил он.

В ведомстве добавили, что пока обвинения задержанному не предъявляли, однако уже заключили его под стражу. Также полицейские разыскивают еще одного человека по этому делу, но подозреваемым его не называют.

Ранее сообщалось о стрельбе в минимаркете 27 декабря в городе Гарланд в США. По предварительным данным, в результате происшествия погибли трое несовершеннолетних, еще один человек получил ранения.