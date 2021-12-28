Минск, 28 декабря, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Президент Израиля Ицхак Герцог обсудил 27 декабря по телефону двухсторонние отношения с Александром Лукашенко. «К слову, оказалось, что господин президент Израиля и его супруга имеют белорусские корни. Березино — Малая Родина Ицхака Герцога, Гомель — его супруги», — сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

אלעד ברמי Ицхак Герцог

В официальном сообщении также сказано, что политики «обсудили график контактов в возможное и удобное в связи с пандемией время». При этом, отмечает пресс-служба белорусского президента, «Александр Лукашенко пригласил коллегу посетить Малую Родину».

Напомним, ранее белорусские националисты причислили к «славным землякам» множество евреев с гражданством других стран, а также выявили «белорусские корни» у голливудских актёров, российских лётчиков, польских дворян, литовских князей, у Христофора Колумба и других выдающихся личностей, по понятным причинам никогда не называвших себя белорусами и даже не подозревавших о принадлежности к «белоруской нации».

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Согласно официальной биографии израильского президента, Ицхак Герцог родился 22 сентября 1960 года в Тель-Авиве.