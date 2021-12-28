Триполи, 28 декабря, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Посла Великобритании в Триполи Кэролайн Херндалл намерен объявить персоной нон грата и потребовать её отъезда из страны парламент Ливии. Об этом 28 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя парламента Абдаллу Блихака.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Вопрос об объявлении британского посла персоной нон грата был вынесен на голосование в парламенте 28 декабря. Причиной такого шага депутатов парламента Ливии стало заявление Лондона о поддержке правительства Абдель Хамида Дбейбы, срок полномочий которого истёк ещё 24 декабря, и об отказе признавать какие-либо параллельные структуры. Пока неизвестно, планируются ли аналогичные санкции в отношении остальных четырёх стран, занявших такую позицию, помимо Соединенного Королевства.

Заседание парламента, на котором будут обсуждаться причины отсрочки выборов, будет продолжено 28 декабря. Депутаты уже заслушали отчёт спецкомиссии, рекомендовавшей провести реструктуризацию исполнительных органов и подготовить дорожную карту новых выборов в стране. Даты голосования парламентом назначены не были.

Напомним, парламентские и президентские выборы были назначены в Ливии на 24 декабря, однако за несколько дней до назначенной даты правительственные здания в Триполи были захвачены вооружёнными людьми. Когда стало понятно, что выборы сорваны, Великобритания, Германия, Италия, США и Франция призвали правительство Дбейбы оставаться у власти до проведения выборов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что высшая избирательная комиссия Ливии предложила перенести выборы, назначенные на 24 декабря, на 24 января 2022 года.