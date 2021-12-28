Сеул, 28 декабря, 2021, 04:41 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3865 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

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Отмечается, что впервые за прошедшие 28 дней в республике выявляют менее четырех тысяч инфицированных. Центр указывает, что впервые за прошедший месяц в стране фиксируется такой резкий спад заболеваемости COVID-19. При этом не исключается, что это связано с уменьшением количества проводимых ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 615 532. Также за минувшие сутки в стране скончались 46 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 5346 человек.