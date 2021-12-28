Владивосток, , 05:00 — REGNUM В Приморье отмечается снижение числа выявляемых зараженных коронавирусом — за минувшие сутки выдан 431 положительный тест (440 — накануне), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Стоп ковид Https://pixabay.com

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При этом коечный фонд в ковидных госпиталях не сокращается.

«Несмотря на незначительное снижение суточной заболеваемости в Приморье сохраняется коечный фонд. Сегодня в 24 медицинских организациях функционируют 2622 места. Люди продолжают болеть. Остановить заболеваемость можно только через достижение коллективного иммунитета», — пояснили в минздраве.

На 28 декабря в Приморском крае зарегистрировано 100 753 носителя коронавируса, не справились с болезнью 1533 человека (+4 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России должен быть повышен. Об этом 27 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.