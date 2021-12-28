Якутск, , 04:56 — REGNUM В Якутске введён актированный день для учеников 1−8 классов. В городе безветренно, температура воздуха опустилась до — 48 градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря в пресс-службе мэрии столицы Якутии.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Школы не будут посещать ученики обеих смен, туда придут только старшеклассники.

«В актированный день организуется обучение с использованием дистанционных технологий», — подчеркнули в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актированные дни уже вводились в 20-х числах декабря. В том числе 21 декабря из-за мороза не пошли в школу ученики всех классов.