Москва, , 05:51 — REGNUM В интересах Армении не затягивать нормализацию отношений с Азербайджаном, в том числе и по вопросу определения границы между странами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 27 декабря научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Никол Пашинян и Ильхам Алиев Kremlin.ru

«Чем больше будут тянуть именно армянские власти с подписанием мирного договора, с подписанием пунктов о демаркации границы, то вопрос и дальше ставиться о том, где же будет эта граница. Почему бы тогда Азербайджану не вспомнить и более старые карты, например, советские 30-х годов? На них же проведены совсем другие границы. Всё напрямую зависит от Еревана, от армянских властей. Чем дольше Никол Пашинян будет тянуть кота за хвост, тем хуже будет становится и ему, и его стране, то есть, тем гражданам, которые поверили ему во второй раз, в этом ошиблись и будут страдать именно они из-за Пашиняна», — сказал эксперт.

Эксперт считает, что вопрос определения границ — это вопрос обсуждения, дальнейших встреч, и чем быстрее эти встречи будут происходить, тем лучше.