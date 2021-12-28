Москва, , 04:54 — REGNUM На субсидирование воздушных перевозок в РФ в 2021 году было выделено 21,8 млрд рублей, из них 13,7 млрд рублей (63%) приходится на регионы Дальнего Востока, к перевозке планируется более 1,6 млн пассажиров — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 27 декабря провёл совещание о субсидировании авиаперевозок с главами регионов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе полпредства.

Самолет Pixabay.com

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На 1 декабря было уже перевезено более 1 млн пассажиров-дальневосточников. В 2022 году бюджет программы будет увеличен и составит 12,3 млрд рублей, к перевозке планируется порядка 1,43 млн пассажиров, все заявленные авиакомпаниями маршруты включены в перечень субсидируемых в 2022 году.

«Субсидирование авиаперевозок является социальной задачей. Люди должны получить возможность приобретать льготные билеты, начиная с января», — сказал Трутнев.

Рассматривался вопрос о количестве субсидируемых билетов, которые может купить один пассажир.

«Если не ограничить количество, то может получиться так, что кому-то достанется много средств государственной поддержки, а кто-то не сможет приобрести дешёвый билет. А ведь возможность купить такой билет должны получить все дальневосточники. Эта мера направлена на то, чтобы дать возможность широкому кругу жителей Дальнего Востока съездить в центральную часть России, посетить родственников, решить какие-то свои задачи», — акцентировал полпред.

На совещании затронули и вопрос финансирования местных авиаперевозок. Для обеспечения устойчивого роста и расширения маршрутной сети, Минтрансом России разработан и внесён в правительство РФ проект постановления, предусматривающий софинансирование расходных обязательств регионов на субсидирование местных перевозок. Программой предусмотрено требование по сохранению текущего уровня поддержки местных перевозок из региональных бюджетов.

По мнению губернаторов дальневосточных регионов, в проекте нормативно-правовых актов важно учесть не только софинансирование федеральным бюджетом местных авиаперевозок по новым направлениям, но и увеличение глубины субсидирования по имеющимся направлениям, чтобы цены на билеты на местных воздушных линиях были более доступными для населения.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минтрансу дополнительно проработать вопрос о корректировке параметров софинансирования со стороны федерального бюджета для субсидирования местных авиаперевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края продолжат реализацию программы льготных авиаперелётов для жителей северных районов.