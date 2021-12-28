Якутск, 28 декабря, 2021, 04:33 — ИА Регнум. В Якутске состоялась торжественная выписка тройняшек. У якутянки Марии Помогаевой родились три девочки, и теперь в семье пятеро детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

Google.Images Тройня

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Врачи считают этот случай очень редким потому, что беременность была естественная, а обычно сразу несколько детей рождаются после ЭКО. Малышки появились на свет недоношенными 29 ноября, и месяц набирали вес под наблюдением специалистов. Сейчас состояние девочек удовлетворительное, вес каждой больше трёх килограмм. Представители власти поддержали семью сертификатами на покупку одежды для новорождённых.

«Это подарок не только для самой семьи, но и для всей нашей республики. В этом году в целом в республике родилось порядка 12 тысяч детей, а тройня у нас третья», — сказала министр здравоохранения республики Лена Афанасьева.

За год в Якутии родились также 37 двойняшек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в сентябре были рождены уже четыре тройни, в Ростовской области — три за три месяца 2021 года.