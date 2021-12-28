В Якутии за год родились три тройни
Якутск, 28 декабря, 2021, 04:33 — ИА Регнум. В Якутске состоялась торжественная выписка тройняшек. У якутянки Марии Помогаевой родились три девочки, и теперь в семье пятеро детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.
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Врачи считают этот случай очень редким потому, что беременность была естественная, а обычно сразу несколько детей рождаются после ЭКО. Малышки появились на свет недоношенными 29 ноября, и месяц набирали вес под наблюдением специалистов. Сейчас состояние девочек удовлетворительное, вес каждой больше трёх килограмм. Представители власти поддержали семью сертификатами на покупку одежды для новорождённых.
За год в Якутии родились также 37 двойняшек.
Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в сентябре были рождены уже четыре тройни, в Ростовской области — три за три месяца 2021 года.