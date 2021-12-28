Токио, 28 декабря, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Ордер на арест бывшего стажёра из Китая, который подозревается в попытках совместно с киберпреступниками получить доступ к программному обеспечению, защищающему компьютеры от взлома, был выдан властями главному полицейскому управлению Японии. Об этом 28 декабря сообщает телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Программное обеспечение, о котором идёт речь, предоставляется лишь узкому кругу компаний. Предполагается, что стажёр создал в Японии в 2016 году подложную фирму с целью получить нелегальный доступ к программному обеспечению, однако был уличён. Им заинтересовались правоохранительные органы, но он сумел покинуть страну и избежать ареста.

Получив ордер на арест бывшего стажёра, полиция намерена подать на него в международный розыск через Интерпол по подозрению в мошенничестве. Дело стажёра связано с делом китайских хакеров, взломавших в 2016 году системы более 200 японских исследовательских институтов и компаний. В числе пострадавших от действий киберпреступников было Японское агентство аэрокосмических исследований.

В ходе следствия было установлено, что сервер, с которого осуществлялись кибератаки, находился на территории Японии. Полиция предполагает, что хакеры входили в структуры вооружённых сил КНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Австралии кибератаки фиксируются каждые 11 секунд.