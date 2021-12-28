Тайюань , Китай, 28 декабря, 2021, 04:20 — ИА Регнум. Шесть человек погибли в заброшенной шахте в провинции Шаньси на севере Китая, сообщили 27 декабря местные власти, передает агентство Синьхуа.

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В 3:54 по местному времени 27 декабря бюро общественной безопасности округа Цзянсянь города Юньчэн получило сообщение от человека по фамилии Ли, в котором говорилось, что около 23 декабря шесть человек отправились на предполагаемую шахту, после чего с ними нельзя было связаться.

После получения отчета власти городов и округов немедленно направили спасателей на место происшествия. Они нашли шестерых человек в заброшенной шахте примерно в 15:40 по местному времени 27 декабря. В 17:40 медики на месте подтвердили, что все они мертвы. Ведется дальнейшее расследование инцидента.