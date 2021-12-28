Москва, 28 декабря, 2021, 04:52 — ИА Регнум. Отношения между Арменией и Турцией могут нормализоваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Турции

«Процесс нормализации отношений уже начал реализовываться. Обе стороны являются участниками формата «3+2», а это уже больше, чем просто проект. Это мощный региональный проект. И все его участники должны иметь друг с другом не то что нормальные — позитивные отношения. Это касается и дипломатии, и экономики, и общества, и культуры. Почему нет? Нормальные отношения между Турцией и Арменией — это шаг к тому, чтобы Турция получила зону свободной торговли с ЕАЭС, а затем стала членом ЕАЭС», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что подобное развитие событий лежит в русле внешней политики России, и что Россия может только приветствовать установление подобных контактов, их развитие и дальнейшую интеграцию стран региона.

Напомним, что Армения и Турция назначили спецпредставителей для диалога по налаживанию двусторонних отношений.