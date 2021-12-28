Пекин, , 04:17 — REGNUM Большинство находящихся на свободе беглых подозреваемых были схвачены в рамках специальных мер по борьбе с организованной преступностью в Китае, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

Преступник с лопатой Kld.sledcom.ru

По состоянию 26 декабря, 610 из 680 подозреваемых были задержаны, говорится в документе национального управления Китая по борьбе с организованной преступностью, опубликованном на пресс-конференции, посвященной специальной кампании.

Китай начал трехлетнюю целенаправленную кампанию по борьбе с этими преступлениями в 2018 году, и после ее завершения некоторые скрывающиеся от правосудия лица все еще оставались на свободе.

Чтобы привлечь их к ответственности, управление перечислило их в качестве главных целей в рамках регулярных мероприятий страны по борьбе с организованной преступностью, говорится в документе.