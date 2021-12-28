Макаров, Сахалинская область, , 04:15 — REGNUM Бывшего главу Макаровского городского округа Сахалина за получение взятки в 1,6 млн рублей суд приговорил к шести годам условного лишения свободы и штрафу в размере восьмикратной суммы взятки. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как было установлено следствием и подтверждено судом, в период с мая по декабрь 2020 года обвиняемый получил взятку «в виде денег на общую сумму 1 600 000 рублей» от 59-летнего жителя области, действующего в интересах ряда предпринимателей. Эта сумма экс-главе выплачивалась за содействие «в заключении муниципальных контрактов на снос аварийного и ветхого жилья, а также за общее покровительство в будущем при заключении и исполнении гражданско-правовых договоров».

В сообщении ведомства отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину.

Судом приговорил его к лишению свободы на срок шесть лет условно, с испытательным сроком пять лет. Бывшего чиновника также на восемь лет лишили права занимать руководящие посты в органах власти и обязали выплатить штраф в размере восьмикратной суммы полученной взятки.

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