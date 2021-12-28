Пекин, 28 декабря, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, в телекоммуникационной отрасли Китая за первые 11 месяцев этого года наблюдался устойчивый рост выручки, сообщает агентство Синьхуа.

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Совокупный промышленный доход вырос на 8,1% в годовом исчислении до более чем 1,35 трлн юаней (около $212 млрд) в период с января по ноябрь, по данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая. Согласно данным, рост снизился на 0,1 процентного пункта по сравнению с показателем за период с января по октябрь.

К концу ноября у трех китайских телекоммуникационных гигантов — China Telecom, China Mobile и China Unicom — было более 1,64 млрд пользователей мобильных телефонов, что на 47,92 млн пользователей больше, чем в конце прошлого года. По данным министерства, число абонентов мобильной связи 5G достигло 497 млн, что на 298 млн больше, чем в конце прошлого года.

В трех телекоммуникационных компаниях также наблюдался устойчивый рост числа пользователей фиксированного широкополосного доступа в Интернет к концу ноября, при этом число абонентов выросло на 51,85 млн по сравнению с концом прошлого года и составило 535 млн.