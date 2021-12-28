Москва, 28 декабря, 2021, 04:03 — ИА Регнум. Как минимум 11 запусков космических аппаратов запланировала осуществить в 2022 году компания «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Об этом 27 декабря заявил гендиректор компании Дмитрий Лоскутов в интервью ТАСС.

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Лоскутов уточнил, что на сегодняшний день компания в своих планах на 2022 год ориентируется на контракты, согласно которым будет осуществлено 11 запусков космических аппаратов различного назначения. Из них семь запусков намечено осуществить с космодрома «Байконур», один — с космодрома «Восточный», ещё три аппарата стартуют с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роскосмос запланировал на 2022 год семь запусков спутников британской компании OneWeb. Первый из них состоится уже в феврале из Гвианского космического центра.