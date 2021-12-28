Владивосток, , 04:03 — REGNUM После планового ремонта паром «Босфор Восточный» 27 декабря вышел в рейс на остров Попова во Владивостоке, но при подходе к берегу потерял ход. На помощь парому выдвинулось спасательное судно «Капитан Балашов». Глава города Константин Шестаков поручил провести расследование, по какой причине «Босфор Восточный» был заправлен переохлажденным топливом, в результате чего судно потеряло ход, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Владивостока.

Паром Пресс-служба мэрии Владивостока

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Также будет проведено медицинское освидетельствование на предмет того, был ли капитан парома в состоянии алкогольного опьянения во время рейса. Такое предположение появилось со слов пассажиров.

Также Шестаков поручил проработать вопрос аренды баржи для перевозки автомобилей и пассажиров, которая, наряду с коммерческой, могла бы стать дополнительным средством доставки грузов и людей.

28 декабря жителей острова доставляют на материк и обратно судном на воздушной подушке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за неполную неделю произошло сразу два социальных бунта. Первый по перебоям со светом в Надеждинском районе, второй по транспортной блокаде острова Попова.