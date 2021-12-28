Москва, , 04:42 — REGNUM Карабах может с помощью транспортных коридоров войти в систему единого транспортного потока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Начало Зангезурского коридора. Железнодорожная станция Ордубад в Нахичеванской автономной области President.az

«Естественно то, что Карабах войдёт в систему мощных транспортных магистралей. Как Лачинский коридор, как Зангезурский коридор, это всё часть единого транспортного потока. И я уверен, что он будет вовлечён в те самые самые экономические, магистральные системы, которые сегодня запускаются. Возможно, будет контакт с железной дорогой, которая будет построена к 2023 году. Так что перспективы есть. И они будут реализовываться посредством всех заинтересованных сторон», — сказал эксперт.

Напомним, что до 2023 года должны быть построена железная дорога на азербайджанском участке Зангезурского коридора.