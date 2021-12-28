Пекин, , 03:59 — REGNUM Ожидается, что электромобили займут более 30% автомобильного рынка Китая в 2025 году, согласно аналитическому центру индустрии электромобилей China EV100, сообщает агентство Синьхуа.

Электромобиль Тесла Иван Шилов © ИА REGNUM

Ожидается, что продажи электромобилей на крупнейшем в мире автомобильном рынке превысят 5 млн единиц в 2022 году и достигнут не менее 7 млн единиц в 2025 году, сказал вице-президент China EV100 Чжан Юнвэй, добавив, что при оптимистичном сценарии продажи могут даже достичь 9−10 млн единиц в 2025 году.

В период с января по ноябрь этого года продажи электромобилей составили около 2,99 млн единиц, увеличившись на 166,8% в годовом исчислении и составив 12,7% от почти 23,49 млн единиц в общем объеме продаж новых автомобилей, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей.

В ближайшие три-пять лет средние и малые города и обширная сельская местность станут важным рынком для стимулирования роста продаж электромобилей в стране, сказал Чжан.

Чжан добавил, что в связи с сокращением государственных субсидий в 2022 году и запуском моделей иностранных брендов производители электромобилей, как ожидается, столкнутся с более жесткой конкуренцией на рынке в ближайшие несколько лет.