Варшава, , 03:59 — REGNUM Прокуратура Польши выдала ордер на арест солдата Эмиля Чечко, ранее бежавшего на территорию Белоруссии и попросившего политическое убежище. Об этом заявил замглавы прокуратуры района Белосток-Север Радослав Вишенко в эфире телеканала TVN-24.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Управление по военным делам Белостокско-Полноцкой районной прокуратуры сегодня выдало ордер на арест подозреваемого Эмиля Чечко», — заявил он.

Вишенко добавил, что при наличии ордера любое силовое ведомство имеет право задержать Чечко и поместить его в изолятор временного содержания. При этом пока уголовное дело находится на ранней стадии расследования, что не позволяет польским властям добиваться экстрадиции военнослужащего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко попросил политического убежища у Минска, так как, по его словам, в Польше ему угрожает смерть. Он добавил, что после раскрытия информации о поведении польских военных на границе, у него в Польше могут возникнуть серьезные проблемы.

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