Лхаса, Китай, 28 декабря, 2021, 03:56 — ИА Регнум. В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая в период с января по ноябрь этого года наблюдался значительный рост в секторе курьерской доставки с точки зрения обработанных посылок и доходов от бизнеса, сообщает агентство Синьхуа.

Ondřej Žváček Норбулингка, летний дворец Далай-ламы в Лхасе, Тибет

Экспресс-предприятия в Тибете обработали 13,34 млн посылок за первые 11 месяцев 2021 года, что на 29,73% больше в годовом исчислении, показали последние данные администрации. С точки зрения различных направлений, отправка внутригородских посылок за этот период выросла быстрее всего — на 45,36% до 3,34 млн.

Совокупный доход от экспресс-услуг Тибета составил 445 млн юаней (около $70 млн), увеличившись на 39,15%. Рост выручки был быстрее, чем темпы роста экспресс-предприятий на 19,6% по всей стране за тот же период.

Высокие показатели сектора частично объясняются прочными экономическими основами, поскольку ВВП региона вырос на 7,2% за первые три квартала.