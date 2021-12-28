Шанхай, Китай, , 03:53 — REGNUM Согласно новому отчету, опубликованному Шанхайским исследовательским институтом, Китай занял второе место в мире с 301 компанией-единорогом или стартапом стоимостью более $1 млрд в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Единороги существуют Марина Каширская © ИА REGNUM

По сравнению с прошлым годом в список было добавлено 74 новых китайских компании-единорога, говорится в Глобальном индексе единорогов 2021, составленном Исследовательским институтом «Хужунь».

По всему миру в списке было в общей сложности 1058 компаний-единорогов, что на 80% больше, чем в прошлом году, показали данные. Соединенные Штаты возглавили список с 487 компаниями-единорогами в общей сложности, в то время как Индия обогнала Великобританию, заняв третье место с 54 стартапами.

Китайский технологический гигант Bytedance, материнская компания видеоплатформы TikTok и ее китайского дочернего приложения Douyin, стал самым ценным «единорогом» в мире, его оценка выросла до 2,3 трлн юаней (около $350 млрд) в этом году.

В 2021 году в Пекине была представлена 91 компания-единорог, вторая по величине по количеству единорогов в мире, в то время как Шанхай занял четвертое место с 71 компанией. Шэньчжэнь сохранил свое пятое место с 32 компаниями-единорогами.

Отметим, что к «единорогам» относятся компании-стартапы, чья капитализация в кратчайший период превысила $1 млрд.