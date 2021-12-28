Москва, 28 декабря 2021, 03:47 — REGNUM Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин 27 декабря провёл в Москве брифинг для военных атташе и представителей посольств иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В выступлении замглавы российского военного ведомства прозвучала развёрнутая оценки взаимодействия между Россией и НАТО за последние двадцать лет, которое в настоящее время пребывает в особенно плачевном состоянии. Объясняется это тем, что альянс всё чаще использовал «гибридные методы» для сдерживания России, когда диалог сочетается с наращиванием военных приготовлений.
По словам Фомина, важно понимать, что ухудшение отношений Россия-НАТО началось не с 2014 года, а гораздо раньше, и заявленные цели равноправного сотрудничества альянсом не выполнялись «фактически сразу после развала Варшавского договора».
Министерство обороны России опубликовало полный текст выступления замглавы российского военного ведомства перед иностранными дипломатами.
Читайте также: Минобороны РФ: НАТО готовится к военному конфликту с Россией