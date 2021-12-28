Москва, 28 декабря, 2021, 03:47 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин 27 декабря провёл в Москве брифинг для военных атташе и представителей посольств иностранных государств. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

(сс) Mil.ru Фомин Александр Васильевич

В выступлении замглавы российского военного ведомства прозвучала развёрнутая оценки взаимодействия между Россией и НАТО за последние двадцать лет, которое в настоящее время пребывает в особенно плачевном состоянии. Объясняется это тем, что альянс всё чаще использовал «гибридные методы» для сдерживания России, когда диалог сочетается с наращиванием военных приготовлений.

Александр Фомин «В последние годы акцент сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим альянс».

По словам Фомина, важно понимать, что ухудшение отношений Россия-НАТО началось не с 2014 года, а гораздо раньше, и заявленные цели равноправного сотрудничества альянсом не выполнялись «фактически сразу после развала Варшавского договора».

Александр Фомин «При том, что Россия тогда была беспрецедентно открыта для конструктивного партнёрства с Западом и провела добровольную демилитаризацию страны на своих западных рубежах».

Министерство обороны России опубликовало полный текст выступления замглавы российского военного ведомства перед иностранными дипломатами.

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