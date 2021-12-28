Петропавловск-Камчатский, 28 декабря, 2021, 03:39 — ИА Регнум. Неблагоприятные метеоусловия стали причиной задержки 11 авиарейсов из аэропорта «Елизово» в Петропавловске-Камчатском. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Дарья Антонова ИА REGNUM В аэропорту

Уточняется, что задержаны авиарейсы в Анадырь, Тигиль, Усть-Хайрюзово, Усть-Камчатск, Никольское, Соболево, Палану, Магадан, Южно-Сахалинск, Тиличики и Оссору. Часть из них ожидает вылета с утра 27 декабря.

Причиной задержки авиарейсов стал мощный атициклон, обрушившийся на полуостров Камчатка в ночь на 27 декабря. В регионе отменены занятия в школах, на дорогах наблюдаются снежные заносы. На полуострове бушует метель, порывы ветра достигают 17 м/сек. В настоящее время влияние антициклона постепенно ослабевает.

Уточняется, что пассажиров, ожидающих вылета из аэропорта, в гостиницах и хостелах не размещали.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене и задержке авиарейсов в аэропорту Якутска из-за морозного тумана.