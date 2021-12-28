Магадан, 28 декабря, 2021, 04:05 — ИА Регнум. Уже десять дней в Магаданской области длится благотворительная акция «Ёлка желаний» — исполнено более 250 детских желаний детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В шарах на ёлке желания детей-сирот, ребят с ограничениями в здоровье, а также ветеранов и одиноких пожилых людей.

В акции может принять участие любой житель Колымы.

На «Ёлке желаний» разместили более 400 открыток с детскими мечтами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области губернатор Сергей Носов первым снял шары с желаниями с ёлки.