Тегеран, 28 декабря, 2021, 08:34 — ИА Регнум. 27 декабря посол Ирана в Москве заявил, что страна экспортировала в Россию товаров на сумму 775 миллионов долларов, при этом зерновые культуры занимают первое место в таблице товаров, экспортируемых в соседнее государство. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сделал комментарий в интервью иранским СМИ, в ходе которого рассказал, что торговля между Ираном и Россией значительно увеличилась, при этом за первые 10 месяцев 2021 года страна экспортировала в Российскую Федерацию продукции на сумму 775 миллионов долларов, что является новым рекордом за последние годы.

Он также сообщил, что экспорт иранских товаров в Россию за указанный период вырос на 122%. Подсчитано, что общий объем экспорта Ирана в Россию достигнет 1 миллиарда долларов в конце текущего года.

«Сельскохозяйственная продукция составляет значительную часть экспорта Ирана в Россию», — отметил Джалали.