Тегеран, 28 декабря, 2021, 08:38 — ИА Регнум. 27 декабря генеральный директор департамента юстиции провинции Западный Азербайджан (Иран) заявил, что спецслужбы изъяли 700 кг партии наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Насер Атабати заявил, что в результате совместной операции судебных и разведывательных сил провинции была выявлена и ликвидирована сеть незаконного оборота наркотиков. «В ходе операции были задержаны три наркоторговца», — отметил он.

Атабати также заявил, что в течение текущего 1400 года по иранскому календарю (наступил 21 марта 2021 года) в провинции Западный Азербайджан было конфисковано более 12 тонн наркотиков.

Иран находится на передовой в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, при этом на данный момент тысячи иранских военнослужащих приняли мученическую смерть, чтобы защитить мир от опасности наркотиков. Несмотря на высокие экономические и человеческие издержки, Исламская Республика в последние десятилетия активно борется с незаконным оборотом наркотиков.

Иран потратил более 700 миллионов долларов на закрытие своих границ и предотвращение транзита наркотиков, предназначенных для европейских, арабских и центральноазиатских стран.