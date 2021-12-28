Тегеран, , 08:38 — REGNUM 27 декабря главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани призвал другие стороны на переговорах в Вене гарантировать отмену санкций и проложить путь для проверки снятия эмбарго. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Багери Кани упомянул о прогрессе, достигнутом в ходе предыдущего раунда переговоров в Вене (Австрия) по отмене антииранских санкций и возобновлению ядерной сделки 2015 года, отметив, что иранская переговорная группа абсолютно серьезна настроена и готова продолжить переговоры в австрийской столице.

27 декабря в Вене состоялся восьмой раунд переговоров по отмене антииранских санкций. Представитель Европейского союза Энрике Мора выступил сопредседателем Совместного заседания комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Во встрече, которая состоялась во дворце Кобург, приняли участие делегации Ирана, Европейского Союза и группы 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия).

Все переговорные группы отметили прогресс, достигнутый на седьмом раунде переговоров в Вене, подчеркнув необходимость продолжения интенсивных дискуссий.